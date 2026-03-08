$43.810.0050.900.00
Публікації
Ексклюзиви
У кремлі заявили що міжнародне право фактично припинило існування

Київ • УНН

 • 2092 перегляди

Речник кремля заявив про крах світової правової системи та виникнення вакууму. пєсков стверджує, що міжнародні норми більше не мають практичного сенсу.

У кремлі заявили що міжнародне право фактично припинило існування

Речник путіна дмитро пєсков заявив, що світова система міжнародного права припинила своє існування як дієвий механізм. Під час інтерв’ю російським медіа 8 березня він зазначив, що наразі неможливо закликати будь-яку сторону дотримуватися загальноприйнятих норм, оскільки вони втратили свій практичний сенс. За словами представника кремля, світ опинився у правовому вакуумі, який поки що не має чіткого визначення. Про це пише УНН.

Деталі

пєсков підкреслив, що правова система світу зараз перебуває у стані глибокої кризи, де юридичні аспекти існують лише на папері. Він також додав, що ніхто не може дати чіткого формулювання тому устрою, який прийшов на зміну старому порядку, обмежившись лише політологічними міркуваннями.

На жаль, ми всі позбулися того, що ми називаємо міжнародне право. Я, чесно кажучи, зараз навіть не розумію, як когось закликати дотримуватися норм і принципів міжнародного права. Його фактично більше немає. Де-юре воно є, але де-факто його більше немає

– наголосив пєсков.

Глобальна ескалація та позиція США

Дискусія про занепад міжнародного права загострилася після січневої операції США в Каракасі, під час якої було захоплено лідера Венесуели Ніколаса Мадуро. Експерти назвали ці дії незаконними, проте президент США Дональд Трамп відкинув звинувачення, заявивши, що не потребує міжнародного права для ухвалення рішень. У Білому домі додали, що сучасний світ керується насамперед силою та владою.

Відповідаючи на запитання про життєздатність нинішнього світоустрою в умовах наявності потужної зброї, пєсков висловив думку, що людство вже переживало подібні кризи.

Ми з вами тоді не жили, тому нам здається, що зараз кінець світу

– резюмував представник кремля.

кремль заявив про незмінність позиції щодо переговорів по Україні на тлі конфлікту в Ірані02.03.26, 12:32 • 5558 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Ядерна зброя
Ніколас Мадуро
Білий дім
Дональд Трамп