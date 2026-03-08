Речник путіна дмитро пєсков заявив, що світова система міжнародного права припинила своє існування як дієвий механізм. Під час інтерв’ю російським медіа 8 березня він зазначив, що наразі неможливо закликати будь-яку сторону дотримуватися загальноприйнятих норм, оскільки вони втратили свій практичний сенс. За словами представника кремля, світ опинився у правовому вакуумі, який поки що не має чіткого визначення. Про це пише УНН.

пєсков підкреслив, що правова система світу зараз перебуває у стані глибокої кризи, де юридичні аспекти існують лише на папері. Він також додав, що ніхто не може дати чіткого формулювання тому устрою, який прийшов на зміну старому порядку, обмежившись лише політологічними міркуваннями.

На жаль, ми всі позбулися того, що ми називаємо міжнародне право. Я, чесно кажучи, зараз навіть не розумію, як когось закликати дотримуватися норм і принципів міжнародного права. Його фактично більше немає. Де-юре воно є, але де-факто його більше немає