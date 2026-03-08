$43.810.0050.900.00
В кремле заявили, что международное право фактически прекратило существование

Киев • УНН

 • 494 просмотра

Представитель кремля заявил о крахе мировой правовой системы и возникновении вакуума. песков утверждает, что международные нормы больше не имеют практического смысла.

В кремле заявили, что международное право фактически прекратило существование

Представитель путина дмитрий песков заявил, что мировая система международного права прекратила свое существование как действенный механизм. Во время интервью российским медиа 8 марта он отметил, что сейчас невозможно призывать какую-либо сторону соблюдать общепринятые нормы, поскольку они утратили свой практический смысл. По словам представителя кремля, мир оказался в правовом вакууме, который пока не имеет четкого определения. Об этом пишет УНН.

Детали

песков подчеркнул, что правовая система мира сейчас находится в состоянии глубокого кризиса, где юридические аспекты существуют только на бумаге. Он также добавил, что никто не может дать четкой формулировки тому устройству, которое пришло на смену старому порядку, ограничившись лишь политологическими соображениями.

К сожалению, мы все лишились того, что мы называем международным правом. Я, честно говоря, сейчас даже не понимаю, как кого-то призывать соблюдать нормы и принципы международного права. Его фактически больше нет. Де-юре оно есть, но де-факто его больше нет

– подчеркнул песков.

Глобальная эскалация и позиция США

Дискуссия о закате международного права обострилась после январской операции США в Каракасе, в ходе которой был захвачен лидер Венесуэлы Николас Мадуро. Эксперты назвали эти действия незаконными, однако президент США Дональд Трамп отверг обвинения, заявив, что не нуждается в международном праве для принятия решений. В Белом доме добавили, что современный мир руководствуется прежде всего силой и властью.

Отвечая на вопрос о жизнеспособности нынешнего мироустройства в условиях наличия мощного оружия, песков выразил мнение, что человечество уже переживало подобные кризисы.

Мы с вами тогда не жили, поэтому нам кажется, что сейчас конец света

– резюмировал представитель кремля.

Степан Гафтко

