У Кремлі відмовилися коментувати позбавлення Фейгіна статусу адвоката
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Кремль не має стосунку до позбавлення Марка Фейгіна адвокатського статусу, а тому коментувати нічого не може. Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН.
"Подібні рішення приймаються не в Кремлі, це не є прерогативою Кремля, відповідно, ми ніяк не можемо це коментувати", - сказав Д.Пєсков на прохання прокоментувати позбавлення Фейгіна статусу адвоката.
Як повідомляв УНН, російського адвоката Марка Фейгіна позбавили адвокатського статусу.
Додамо, що серед підзахисних Марка Фейгіна була українська льотчиця, а нині народний депутат України Надія Савченко. Також він є адвокатом затриманого в Росії українського журналіста Романа Сущенка.