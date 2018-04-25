В Кремле отказались комментировать лишение Фейгина статуса адвоката
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Кремль не имеет отношения к лишению Марка Фейгина адвокатского статуса, а потому комментировать ничего не может. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН.
“Подобные решения принимаются не в Кремле, это не является прерогативой Кремля, соответственно, никак не можем это комментировать”, — сказал Д.Песков на просьбу прокомментировать лишение Фейгина статуса адвоката.
Как сообщал УНН, российского адвоката Марка Фейгина лишили адвокатского статуса.
Добавим, что среди подзащитных Марка Фейгина была украинская летчица, а ныне народный депутат Украины Надежда Савченко. Также он является адвокатом задержанного в России украинского журналиста Романа Сущенко.