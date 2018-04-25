В Кремле отказались комментировать лишение Фейгина статуса адвоката

“Подобные решения принимаются не в Кремле, это не является прерогативой Кремля, соответственно, никак не можем это комментировать”, — сказал Д.Песков на просьбу прокомментировать лишение Фейгина статуса адвоката.

Как сообщал УНН, российского адвоката Марка Фейгина лишили адвокатского статуса.

Добавим, что среди подзащитных Марка Фейгина была украинская летчица, а ныне народный депутат Украины Надежда Савченко. Также он является адвокатом задержанного в России украинского журналиста Романа Сущенко.