У Кремлі прокоментували "мирний саміт" в ООН, який запропонувала Україна
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Речник Кремля дмитро пєсков відхиляє пропозицію міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби щодо мирного саміту. Про це він повідомив у коментарі рос ЗМІ, пише УНН.
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"Ми ніколи не дотримувалися чужих умов, орієнтувалися тільки на свої цілі та на здоровий глузд", — сказав пєсков.
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Україна найближчими місяцями, до кінця лютого, має намір провести "мирний саміт" в ООН, яким хоче покласти край війні, яку розв'язала росія. Про це в інтерв'ю Associated Press розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На його думку, країна-агресорка не захоче брати участь у ньому.
Нагадаємо
Міністерство закордонних справ України має намір порушити питання про перебування росії в Раді безпеки ООН. МЗС вже представило офіційну заяву.
Раніше повідомлялося, що Україна готується до офіційних кроків, щоб довести незаконне перебування росії у Раді Безпеки ООН.