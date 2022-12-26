Кулеба: Україна планує провести "мирний саміт" в ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Україна найближчими місяцями, до кінця лютого, має намір провести "мирний саміт" в ООН, яким хоче покласти край війні, яку розв'язала росія. Про це в інтерв'ю Associated Press розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба передає УНН. На його думку, країна-агресорка не захоче брати участь у ньому.
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Кулеба сказав, що росія має постати перед трибуналом у справах про військові злочини, перш ніж його країна почне прямі переговори з москвою. Він зазначив, що будь-які мирні переговори триватимуть кілька місяців і значною мірою залежатимуть від їх складності.
Міністр розповів, що український уряд хотів би провести “мирний саміт” до кінця лютого і запропонував ООН, як арену, де можна залучити всіх для врегулювання миру в світі. Посередником в цій справі міг би виступити Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
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“Він довів себе як ефективний посередник і ефективний учасник переговорів, а головне, як принципова та порядна людина. Тому ми будемо раді його активній участі”, — сказав Кулеба.
Офіс речника ООН поки не прокоментував цю інформацію.
Інші світові лідери також запропонували виступити посередником, наприклад лідери Туреччини та Саудівської Аравії.
Нагадаємо
Міністерство закордонних справ України має намір порушити питання про перебування росії в Раді безпеки ООН. МЗС вже представило офіційну заяву.
Раніше повідомлялося, що Україна готується до офіційних кроків, щоб довести незаконне перебування росії у Раді Безпеки ООН.