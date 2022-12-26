Кулеба: Україна планує провести "мирний саміт" в ООН

ukru
19:27 • 6537 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 35161 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 85012 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 136664 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 161371 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 336993 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 217099 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 192834 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 323544 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458855 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.8 м/с
91 %
748 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 197838 перегляди

Колекція годинників та подарунок в понад 12 млн гривень від колишньої дружини - декларація Тищенка

31 березня, 10:55 • 54234 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 147417 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 110535 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 72339 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 336991 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 323544 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 542292 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 673598 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 694117 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 72339 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 110535 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 197838 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224134 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217067 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Кулеба: Україна планує провести "мирний саміт" в ООН

Кулеба: Україна планує провести "мирний саміт" в ООН

Київ • УНН

 • 516397 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Україна найближчими місяцями, до кінця лютого, має намір провести "мирний саміт" в ООН, яким хоче покласти край війні, яку розв'язала росія. Про це в інтерв'ю Associated Press розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба передає УНН. На його думку, країна-агресорка не захоче брати участь у ньому.

Деталі

Кулеба сказав, що росія має постати перед трибуналом у справах про військові злочини, перш ніж його країна почне прямі переговори з москвою. Він зазначив, що будь-які мирні переговори триватимуть кілька місяців і значною мірою залежатимуть від їх складності.

Міністр розповів, що український уряд хотів би провести “мирний саміт” до кінця лютого і запропонував ООН, як арену, де можна залучити всіх для врегулювання миру в світі. Посередником в цій справі міг би виступити Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Цитата

“Він довів себе як ефективний посередник і ефективний учасник переговорів, а головне, як принципова та порядна людина. Тому ми будемо раді його активній участі”, — сказав Кулеба.

Офіс речника ООН поки не прокоментував цю інформацію.

Інші світові лідери також запропонували виступити посередником, наприклад лідери Туреччини та Саудівської Аравії.

Нагадаємо

Міністерство закордонних справ України має намір порушити питання про перебування росії в Раді безпеки ООН. МЗС вже представило офіційну заяву.

Раніше повідомлялося, що Україна готується до офіційних кроків, щоб довести незаконне перебування росії у Раді Безпеки ООН.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Bitcoin
$82,437.50
Золото
$3,157.02
Tesla
$258.01
Brent
$74.67
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,827.42