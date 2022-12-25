МЗС має намір порушити питання про перебування росії в Раді безпеки ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Сьогодні, 26 грудня, Міністерство закордонних справ України має намір порушити питання про перебування росії в Раді безпеки ООН.
Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі національного марафону "Єдині новини", пише УНН.
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“Ми офіційно виступимо з такою позицією... У нас питання дуже просте: а чи має право росія залишатися постійним членом Ради безпеки ООН і бути в Організації Об’єднаних Націй взагалі? У нас є переконлива та аргументована відповідь — ні, не має”, — сказав міністр.
Кулеба підкреслив, що питання перебування росії після її поразки в розв’язаній нею війні, перестає бути табу для світової дипломатії.
“Ці питання поки не обговорюють на пресконференціях і в публічних заявах лідерів держав і урядів, але рівнем нижче люди вже ставлять питання — якою має стати росія, щоб вона не становила загрози миру і безпеці”, — зазначив міністр.
Додамо
Дмитро Кулеба запевнив, що Україна отримає все необхідне озброєння, але для цього потрібен час.