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МИД намерен поднять вопрос о пребывании России в Совбезе ООН

МИД намерен поднять вопрос о пребывании России в Совбезе ООН

Киев • УНН

 • 482589 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Сегодня, 26 декабря, Министерство иностранных дел Украины намерено поднять вопрос о пребывании России в Совбезе ООН.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального марафона "Единые новости", пишет УНН.

Цитата

“Мы официально выступим с такой позицией... У нас вопрос очень простой: а имеет ли право россия оставаться постоянным членом Совбеза ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще? В нас есть убедительный и аргументированный ответ — нет, не имеет”, — сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что вопрос пребывания россии после ее поражения в развязанной ею войне, перестает быть табу для мировой дипломатии.

“Эти вопросы пока не обсуждают на пресс-конференциях и в публичных заявлениях лидеров государств и правительств, но уровнем ниже люди уже задают вопрос — которой должна стать россия, чтобы она не составляла угрозы миру и безопасности”, — отметил министр.

Добавим

Дмитрий Кулеба заверил, что Украина получит все необходимое вооружение, но для этого нужно время.

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