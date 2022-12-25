Ми отримаємо все необхідне озброєння, це питання часу — Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного марафону "Єдині новини" запевнив, що наша держава отримає все необхідне озброєння, але для цього потрібен час, пише УНН.
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“Моє враження таке. Якщо підсумувати всі закулісні розмови, не тільки у Вашингтоні, а й в інших країнах, то висновок такий: вся потрібна зброя буде, це лише питання часу” — заявив Кулеба.
Міністр зазначив, що на це діють психологічні, логістичні та політичні причини.
“З цими всіма причинами потрібно працювати, і ми це робитимемо. Це не тільки питання небажання... Ніяких табу в питаннях поставок зброї немає. І зенітні ракетні комплекси Patriot, рішення про постачання яких привіз Володимир Зеленський з Вашингтона — найкращий доказ цьому”, — підкреслив Кулеба.
Доповнення
У новий пакет військової допомоги від США увійшла система Patriot.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що комплекси Patriot могли б суттєво посилити протиповітряну оборону та відігнати подалі російську авіацію від кордонів України.