У Кремлі підтвердили місцезнаходження капітана "Норда"

"Я не буду це коментувати. Головне, що він знаходиться на батьківщині, в Криму", - заявив Пєсков журналістам.

За словами представника Кремля, деталі можуть стати відомі пізніше.

"Або ми щось дізнаємося з часом, або ми не дізнаємося, але результат говорить сам за себе", - сказав він.

Прес-секретар переадресував російському МЗС питання про те, як РФ відреагує, якщо Україна вимагатиме екстрадиції капітана "Норд" або запропонує обміняти його на кого-небудь.

"Це все одно робиться по дипломатичних каналах, тому, напевно, це питання адресувати в МЗС", - пояснив Пєсков.

Як повідомляв УНН, капітан керченського судна "Норд" Володимир Горбенко, якого оголосили в розшук на материковій частині України, повернувся в анексуваний Росією Крим.

За словами Горбенка, у нього "не було ніяких обмежень на повернення додому". Він стверджує, що "перетнув кордон за паспортом Росії". При цьому капітан не називає пункт пропуску через який виїхав до Криму.

За інформацією українських прикордонників, офіційно капітан судна "Норд" Володимир Горбенко, який повернувся в анексований Росією Крим, не перетинав кордон України і адмінкордон з тимчасово окупованим Кримом.

Зараз в прикордонній службі намагаються встановити, яким чином він потрапив до окупованого півострова.