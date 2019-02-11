В Кремле подтвердили местонахождение капитана "Норда"

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, как в Кремле оценивают работу спецслужб по возвращению на родину капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко, но подтвердил, что тот на данный момент находится на территории временно оккупированного Крыма, передаёт УНН со ссылкой на "Коммерсант".