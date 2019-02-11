В Кремле подтвердили местонахождение капитана "Норда"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, как в Кремле оценивают работу спецслужб по возвращению на родину капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко, но подтвердил, что тот на данный момент находится на территории временно оккупированного Крыма, передаёт УНН со ссылкой на "Коммерсант".
"Я не буду это комментировать. Главное, что он находится на родине, в Крыму", — заявил Песков журналистам.
По словам представителя Кремля, детали могут стать известны позднее.
"Или мы что-то узнаем со временем, или мы не узнаем, но результат говорит сам за себя", - сказал он.
Пресс-секретарь переадресовал российскому МИДу вопрос о том, как РФ отреагирует, если Украина потребует экстрадиции капитана "Норда" или предложит обменять его на кого-либо.
"Это все равно делается по дипломатическим каналам, поэтому, наверное, этот вопрос адресовать в МИД",— пояснил Песков.
Как сообщал УНН, капитан керченского судна "Норд" Владимир Горбенко, которого объявили в розыск на материковой части Украины, вернулся в аннексированный Россией Крым.
По словам Горбенко, у него "не было никаких ограничений на возвращение домой". Он утверждает, что "пересек границу по паспорту России". При этом капитан не называет пункт пропуска через который выехал в Крым.
По информации украинских пограничников, официально капитан судна "Норд" Владимир Горбенко, который вернулся в аннексированный Россией Крым не пересекал границу Украины и админчерту с временно оккупированным Крымом.
Сейчас в пограничной службе пытаются установить, каким путем он попал в оккупированный полуостров.