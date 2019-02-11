"Зниклий" капітан "Норда" знайшовся в Криму

За словами Горбенка, у нього "не було ніяких обмежень на повернення додому". Він стверджує, що "перетнув кордон за паспортом Росії". При цьому капітан не називає пункт пропуску через який виїхав до Криму.

Горбенко сказав, що "ніяких законів не порушував, винним себе не відчуває". Капітан арештованого судна каже, що має намір займатися рибним промислом і далі. Він сподівається, що російський уряд надасть екіпажу "Норд" допомогу в придбанні нового судна.



Як повідомляв УНН, в Мелітопольському відділі поліції ГУНП в Запорізькій області слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 КК України в зв'язку зі зникненням капітана рибальського судна "Норд" Володимира Горбенко.

Раніше повідомлялося, що Нацполіція перевіряє інформацію про зникнення капітана рибальського судна "Норд", затриманого в Україні. При цьому, спікер Служби безпеки України Олена Гітлянська повідомила, що відомостей про затримання капітана співробітниками СБУ немає.

Нагадаємо, адвокат Максим Могильницький повідомив, що капітан риболовецького судна "Норд" Володимир Горбенко пропав безвісти: з 26 січня він не виходить на зв'язок.