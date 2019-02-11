"Исчезнувший" капитан "Норда" нашелся в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Капитан керченского судна "Норд" Владимир Горбенко, которого объявили в розыск на материковой части Украины, вернулся в аннексированный Россией Крым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крым. Реалии".
По словам Горбенко, у него "не было никаких ограничений на возврат домой". Он утверждает, что "пересек границу по паспорту России". При этом капитан не называет пункт пропуска через который выехал в Крым.
Горбенко сказал, что "никаких законов не нарушал, виновным себя не чувствует". Капитан арестованного судна говорит, что намерен заниматься рыбным промыслом и далее. Он надеется, что российское правительство окажет экипажу "Норда" помощь в приобретении нового судна.
Как сообщал УНН, в Мелитопольском отделе полиции ГУНП в Запорожской области следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины в связи с исчезновением капитана рыбацкого судна "Норд" Владимира Горбенко.
Ранее сообщалось, что Нацполиция проверяет информацию об исчезновении капитана рыболовного судна "Норд", задержанного в Украине. При этом, спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что сведений о задержании капитана сотрудниками СБУ нет.
Напомним, адвокат Максим Могильницкий сообщил, что капитан рыболовного судна "Норд" Владимир Горбенко пропал без вести: с 26 января он не выходит на связь.