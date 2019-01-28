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Адвокат повідомив про зникнення капітана судна "Норд"

Адвокат повідомив про зникнення капітана судна "Норд"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Капітан риболовецького судна "Норд" Володимир Горбенко пропав безвісти - з суботи, 26 січня, він не виходить на зв'язок. Про це повідомив адвокат Максим Могильницький в Facebook, передає УНН.

"Капітан риболовецького судна "Норд" Володимир Горбенко пропав безвісти. За словами родичів, в минулу суботу близько полудня Володимир пропав з дому, і ніхто його з тих пір не бачив. На зв'язок з рідними та адвокатами капітан не виходить", - написав адвокат.

При цьому він зазначив, що Володимир таким ось чином зникає не вперше. Як нагадав юрист, в квітні 2018-го капітана викрали співробітники Служби безпеки України з борту судна "Норд", затриманого в Маріупольському порту. Втім, як зауважив захисник, в той раз про його місцезнаходження адвокатам стало відомо вже п'ять годин по тому.

"Тому підстави для занепокоєння, як бачите, у нас дуже серйозні", - наголосив він.

Нагадаємо, 10 січня Оболонський райсуд Києва переніс розгляд справи капітана рибальського судна "Норд" Володимира Горбенка на 1 лютого у зв'язку з технічними несправностями в будівлі суду.

8 жовтня прокуратура АР Крим направила до суду кримінальне провадження щодо капітана кримського судна "Норд" Володимира Горбенка, який підозрюється в занятті незаконним рибним промислом і в'їзді на окуповану територію.

Відзначимо, 30 жовтня сім затриманих моряків з судна "Норд" повернулися до Криму.

Як повідомляв УНН, прокуратура Автономної Республіки Крим передала судно "Норд" Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) відповідно до рішення суду.

Українські Національні Новини

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