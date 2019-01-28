Адвокат сообщил об исчезновении капитана судна "Норд"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Капитан рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко пропал без вести – с субботы, 26 января, он не выходит на связь. Об этом сообщил адвокат Максим Могильницкий в Facebook, передает УНН.
"Капитан рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко пропал без вести. По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит", - написал адвокат.
При этом он отметил, что Владимир таким вот образом исчезает не впервые. Как напомнил юрист, в апреле 2018-го капитана похитили сотрудники Службы безопасности Украины с борта судна "Норд", задержанного в Мариупольском порту. Впрочем, как заметил защитник, в тот раз о его местонахождении адвокатам стало известно уже пять часов спустя.
"Потому основания для беспокойства, как видите, у нас очень серьезные", - подчеркнул он.
Напомним, 10 января Оболонский райсуд Киева перенес рассмотрение дела капитана рыболовного судна "Норд" Владимира Горбенко на 1 февраля в связи с техническими неисправностями в здании суда.
8 октября прокуратура АР Крым направила в суд уголовное производство в отношении капитана крымского судна "Норд" Владимира Горбенко, который подозревается в занятии незаконным рыбным промыслом и въезде на оккупированную территорию.
Отметим, 30 октября семь задержанных моряков с судна "Норд" вернулись в Крым.
Как сообщал УНН, прокуратура Автономной Республики Крым передала судно "Норд" Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в соответствии с решением суда.