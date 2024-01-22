У кремлі нічого не знають про плани Трампа щодо "швидкого завершення" війни в Україні
Київ • УНН
У кремлі заявили, що незрозуміло, як експрезидент США Трамп може швидко вирішити російсько-українську війну, попри його передвиборчі обіцянки.
У кремлі не розуміють, як Дональд Трамп може "швидко врегулювати ситуацію" і припинити війну між росією та Україною. Про це заявив прессекретар президента рф дмитро пєсков, передають російські ЗМІ, пише УНН.
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За його словами, у росії уявлення не мають, щодо того як Трамп планує реалізувати свої передвиборчі обіцянки про "швидке завершення" війни в Україні.
Ні, у нас немає розуміння, як це можна зробити
Він також підкреслив, що між російськими дипломатами та Трампом не було "жодної взаємодії" щодо врегулювання війни в Україні.
Спочатку подумай, а потім скажи: Зеленський про заяви Трампа щодо швидкого завершення війни17.01.24, 17:58 • 27102 перегляди
Контекст
Колишній президент США Дональд Трамп, планує балотуватись на наступних виборах обіцяє, що у разі він "дуже швидко" завершить війну в Україні.
За його словами, він "чудово ладнає" з президентом рф володимиром путіним, тому вони швидко домовлять щодо врегулювання ситуації. Проте експрезидент США жодного разу так і не озвучив конкретного плану дій.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський запросив колишнього президента США Дональда Трампа до Києва. Зеленський наголосив, що буде радий побачити експрезидента США у Києві - якщо Трамп зможе припинити війну з росією протягом 24 годин, як він свого часу обіцяв.