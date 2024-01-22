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У кремлі нічого не знають про плани Трампа щодо "швидкого завершення" війни в Україні

У кремлі нічого не знають про плани Трампа щодо "швидкого завершення" війни в Україні

Київ • УНН

 • 24239 перегляди

У кремлі заявили, що незрозуміло, як експрезидент США Трамп може швидко вирішити російсько-українську війну, попри його передвиборчі обіцянки.

У кремлі не розуміють, як Дональд Трамп може "швидко врегулювати ситуацію" і припинити війну між росією та Україною. Про це заявив прессекретар президента рф дмитро пєсков, передають російські ЗМІ, пише УНН.

Деталі 

За його словами, у росії уявлення не мають, щодо того як Трамп планує реалізувати свої передвиборчі обіцянки про "швидке завершення" війни в Україні.

Ні, у нас немає розуміння, як це можна зробити

 - заявив пєсков у відповідь на питання щодо заяв Трампа.  

Він також підкреслив, що між російськими дипломатами та Трампом не було "жодної взаємодії" щодо врегулювання війни в Україні.

Спочатку подумай, а потім скажи: Зеленський про заяви Трампа щодо швидкого завершення війни17.01.24, 17:58 • 27102 перегляди

Контекст

Колишній президент США Дональд Трамп, планує балотуватись на наступних виборах обіцяє, що у разі він "дуже швидко" завершить війну в Україні. 

За його словами, він "чудово ладнає" з президентом рф володимиром путіним, тому вони швидко домовлять щодо врегулювання ситуації. Проте експрезидент США жодного разу так і не озвучив конкретного плану дій.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський запросив колишнього президента США Дональда Трампа до Києва.  Зеленський наголосив, що буде радий побачити експрезидента США у Києві - якщо Трамп зможе припинити війну з росією протягом 24 годин, як він свого часу обіцяв.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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