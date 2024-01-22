В кремле ничего не знают о планах Трампа по "быстрому завершению" войны в Украине
В кремле заявили, что непонятно, как экс-президент США Трамп может быстро решить российско-украинскую войну, несмотря на его предвыборные обещания.
Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
Результаты вскрытия не позволили установить причину смерти бывшего заместителя Генерального прокурора Украины Ольги Колинько и ее дочери. Были назначены дополнительные экспертизы, результаты которых ожидаются.
"Наше единство - наше оружие": Залужный обратился к украинцам по случаю Дня Соборности
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный по случаю Дня Соборности подчеркнул решающую роль единства в борьбе страны за независимость и свободу.
В управление АРМА переданы корпоративные права украинских бизнесов, связанных с РФ, на более 22 млрд грн
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) с начала войны обеспечило защиту корпоративных прав предприятий, связанных с Россией, на сумму более 22 миллиардов гривен. Аресты происходят в рамках расследований в отношении корпораций, которые опосредованно или непосредственно связаны с российскими гражданами, и уже конфисковано активов на сумму почти 6 миллиардов гривен.
Кулеба призвал министров стран ЕС предоставить Украине больше оружия и конфисковать активы рф
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал министров стран ЕС увеличить поставки оружия, утвердить долгосрочную программу поддержки, конфисковать российские активы и прервать поставки в россию критических компонентов.
россияне сбросили два КАБа на Херсонскую область, попали по дому и территории монастыря - ОВА
Российские войска нанесли удар из авиации по селу в Херсонской области, попав в жилой дом и территорию монастыря, сообщает Херсонская областная военная администрация. О пострадавших не сообщается.
Ирландия выплатила украинским беженцам более 750 миллионов евро социальной помощи
С начала полномасштабного вторжения Ирландия потратила более 750 миллионов евро на социальные выплаты для более 110 000 украинских беженцев. Большинство средств было использовано на помощь в поиске работы и пенсии для беженцев старше 66 лет.
ГБР о деле Мазепы: застройка земель Киевской ГЭС может привести к техногенной катастрофе
Государственное бюро расследований (ГБР) предупреждает, что застройка в зоне Киевской гидроэлектростанции (ГЭС) может привести к техногенной катастрофе.
Украинцы забили четыре мяча в матче испанской Примеры: Довбык и Цыганков обеспечили "Жироне" разгром "Севильи"
Украинцы Артем Довбык и Виктор Цыганков привели "Жирону" к победе над "Севильей", причем Довбык оформил хет-трик за шесть минут.
В восьми городах Украины нужны все группы и резусы крови: Минздрав призывает украинцев становиться донорами
В Министерстве здравоохранения отмечают, что по всей Украине стабильной остается высокая необходимость в донорской крови.