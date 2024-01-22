В кремле ничего не знают о планах Трампа по "быстрому завершению" войны в Украине

В кремле не понимают, как Дональд Трамп может "быстро урегулировать ситуацию" и прекратить войну между россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента рф дмитрий песков, передают российские СМИ, пишет УНН.

Детали



По его словам, в россии даже представления не имеют, относительно того как Трамп планирует реализовать свои предвыборные обещания о "скором завершении" войны в Украине.

Нет, у нас нет понимания, как это можно сделать - заявил Песков в ответ на вопрос относительно заявлений Трампа.

Он также подчеркнул, что между российскими дипломатами и Трампом не было "никакого взаимодействия" по урегулированию войны в Украине.

Сначала подумай, а потом скажи: Зеленский о заявлениях Трампа относительно быстрого завершения войны

Контекст

Бывший президент США Дональд Трамп, планирующий баллотироваться на следующих выборах обещает, что в случае он "очень быстро" завершит войну в Украине.

По его словам, он "прекрасно ладит" с президентом рф владимиром путиным, поэтому они быстро договорятся по урегулированию ситуации. Однако экс-президент США ни разу так и не озвучил конкретного плана действий.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего президента США Дональда Трампа в Киев. Зеленский подчеркнул, что будет рад увидеть экс-президента США в Киеве - если Трамп сможет прекратить войну с россией в течение 24 часов, как он в свое время обещал.