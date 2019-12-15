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У Кремлі назвали умови для продовження транзиту газу через Україну

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Росія продовжить транзит газу через територію України тільки в тому випадку, якщо будуть збережені умови економічної та комерційної доцільності для "Газпрому". Про це заявив в неділю прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю програмі "Велика гра" на Першому каналі, передає УНН із посиланням на ТАСС.

"З самого початку президент Володимир Путін говорив, що навіть в умовах диверсифікації наших шляхів поставок енергоресурсів споживачам Європи, російська сторона готова продовжувати далі транзитувати газ через територію України, але це можливо тільки при збереженні умов економічної і комерційної доцільності для нашого постачальника, тобто для "Газпрому". Переговори тривають", - сказав він.

Пєсков додав, що ряд позицій і рішень Стокгольмського арбітражу "залишаються неприйнятними для російської сторони".

Нагадаємо, в п'ятницю, 13 грудня, у Відні відбулись двосторонні переговори України та Росії щодо транзиту газу.

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