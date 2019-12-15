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В Кремле назвали условия для продолжения транзита газа через Украину

В Кремле назвали условия для продолжения транзита газа через Украину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Россия продолжит транзит газа через территорию Украины только в том случае, если будут сохранены условия экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома". Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"С самого начала президент Владимир Путин говорил, что даже в условиях диверсификации наших путей поставок энергоресурсов потребителям Европы, российская сторона готова продолжать дальше транзит газа через территорию Украины, но это возможно только при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для нашего поставщика, то есть для "Газпрома". Переговоры продолжаются", - сказал он.

Песков добавил, что ряд позиций и решений Стокгольмского арбитража "остаются неприемлемыми для российской стороны".

Напомним, в пятницу, 13 декабря, в Вене состоялись двусторонние переговоры Украины и России по транзиту газа.

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