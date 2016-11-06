У Кременчуці стартував марафон з написання листів Святому Миколаю
Київ • УНН
КИЇВ-ПОЛТАВА. 6 листопада. УНН. У Кременчуці розпочався марафон написання листів Святому Миколаю у межах традиційної акції “Святий Миколай дітям”, інформує УНН-Центр із посиланням на прес-службу міської ради.
У рамках марафону, подарунки для дітей із соціальних установ та сімей, які опинились у складних життєвих обставинах збиратимуть у навчальних закладах міста з 23 листопада по 14 грудня, а з 9 по 13 грудня волонтери пропонуватимуть жителям міста приєднатись до акції, придбавши та передавши подарунки для малечі.
Окрім того стартував Марафон написання листів до Святого Миколая, протягом якого волонтери відвідують соціальні установи міста та малюють із дітьми омріяні подарунки.
Організатори зазначають, що загалом планують відвідати 6 соціальних установ міста та виконати бажання понад 150 дітей.