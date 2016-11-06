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15 марта, 19:03 • 115191 просмотра

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15 марта, 13:44 • 166578 просмотра

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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В Кременчуге стартовал марафон по написанию писем Святому Николаю

В Кременчуге стартовал марафон по написанию писем Святому Николаю

Киев • УНН

 • 9900 просмотра

КИЕВ-ПОЛТАВА. 6 ноября. УНН. В Кременчуге начался марафон написания писем Святому Николаю в рамках традиционной акции "Святой Николай детям", информирует УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу городского совета.

В рамках марафона, подарки для детей из социальных учреждений и семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах будут собирать в учебных заведениях города с 23 ноября по 14 декабря, а с 9 по 13 декабря волонтеры будут предлагать жителям города присоединиться к акции, приобретя и передав подарки для малышей.

Кроме того стартовал Марафон написания писем Святому Николаю, в течение которого волонтеры посещают социальные учреждения города и рисуют с детьми желанные подарки.

Организаторы отмечают, что в целом планируют посетить 6 социальных учреждений города и выполнить желания более 150 детей.

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