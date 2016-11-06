В Кременчуге стартовал марафон по написанию писем Святому Николаю

В рамках марафона, подарки для детей из социальных учреждений и семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах будут собирать в учебных заведениях города с 23 ноября по 14 декабря, а с 9 по 13 декабря волонтеры будут предлагать жителям города присоединиться к акции, приобретя и передав подарки для малышей.

Кроме того стартовал Марафон написания писем Святому Николаю, в течение которого волонтеры посещают социальные учреждения города и рисуют с детьми желанные подарки.

Организаторы отмечают, что в целом планируют посетить 6 социальных учреждений города и выполнить желания более 150 детей.