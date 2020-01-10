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У КПВВ на Донбасі в легковику виявили пластид

У КПВВ на Донбасі в легковику виявили пластид

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. У КПВВ "Майорське", що на Донбасі, у легковому автомобілі виявили вибухівку - пластид. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

“Учора у КПВВ “Майорське” оперативні співробітники Держприкордонслужби ініціювали переогляд автомобіля “Деу Ланос”, що прибув під керуванням громадянина України з непідконтрольної території. Під час поглибленого огляду в особистих речах водія (в банці з сумішшю для кузовних робіт) правоохоронці спільно зі співробітниками СБУ, що спільно діють в складі Об’єднаних сил, виявили два згортки з речовиною темно-коричневого кольору загальною вагою приблизно 740 грамів, схожою на вибухівку пластид", - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Водія та автомобіль затримано. З якою метою громадянин перевозив вибухівку — з’ясовують правоохоронці. "Не виключено, що таким чином проросійські найманці готують можливі терористичні акції на території України", - додали у відомстві.

За цим фактом до ВП ГУНП в Донецькій області направлено повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 263 КК України “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”.

Нагадаємо, вранці 10 січня черги у КПВВ на Донбасі збільшилися.

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