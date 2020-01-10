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5 марта, 17:33 • 113978 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 135401 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 108013 просмотра

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5 марта, 08:58 • 109468 просмотра

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В КПВВ на Донбассе в легковушке обнаружили пластид

В КПВВ на Донбассе в легковушке обнаружили пластид

Киев  •  УНН

 • 15457 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В КПВВ "Майорское" на Донбассе в легковом автомобиле обнаружили взрывчатку - пластид. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Вчера в КПВВ "Майорское" оперативные сотрудники Госпогранслужбы инициировали переосмотр автомобиля "Дэу Ланос", прибывшего под управлением гражданина Украины с неподконтрольной территории. Во время углубленного осмотра в личных вещах водителя (в банке со смесью для кузовных работ) правоохранители совместно с сотрудниками СБУ, совместно действующих в составе Объединенных сил, обнаружили два свертка с веществом темно-коричневого цвета общим весом примерно 740 граммов, похожей на взрывчатку пластид", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Водителя и автомобиль задержали. С какой целью гражданин перевозил взрывчатку - выясняют правоохранители. "Не исключено, что таким образом пророссийские наемники готовят возможные террористические акции на территории Украины", - добавили в ведомстве.

По данному факту в ОП ГУНП в Донецкой области направлено сообщение о выявленном уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Напомним, утром 10 января очереди в КПВВ на Донбассе увеличились.

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