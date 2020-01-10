В КПВВ на Донбассе в легковушке обнаружили пластид
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В КПВВ "Майорское" на Донбассе в легковом автомобиле обнаружили взрывчатку - пластид. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Вчера в КПВВ "Майорское" оперативные сотрудники Госпогранслужбы инициировали переосмотр автомобиля "Дэу Ланос", прибывшего под управлением гражданина Украины с неподконтрольной территории. Во время углубленного осмотра в личных вещах водителя (в банке со смесью для кузовных работ) правоохранители совместно с сотрудниками СБУ, совместно действующих в составе Объединенных сил, обнаружили два свертка с веществом темно-коричневого цвета общим весом примерно 740 граммов, похожей на взрывчатку пластид", - говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Водителя и автомобиль задержали. С какой целью гражданин перевозил взрывчатку - выясняют правоохранители. "Не исключено, что таким образом пророссийские наемники готовят возможные террористические акции на территории Украины", - добавили в ведомстве.
По данному факту в ОП ГУНП в Донецкой области направлено сообщение о выявленном уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
Напомним, утром 10 января очереди в КПВВ на Донбассе увеличились.