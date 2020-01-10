Черги у КПВВ на Донбасі збільшилися
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У чергах у контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі сьогодні вранці застрягло 240 автомобілів, тоді як напередодні було 170. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 10/40; “Мар’їнка” — 0/70; “Новотроїцьке” — 25/30; “Гнутове” — 20/15", - йдеться у повідомленні.
Як вказано, усі КПВВ на лінії розмежування функціонують за графіком зимового періоду, пропускні операції здійснюються з 8:00 до 17:00.
За минулу добу інтенсивність пасажиро-транспортного потоку мала тенденцію до збільшення. Загалом через КПВВ прослідувало 39,4 тисячі осіб та 4,3 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, водіїв попередили про мокрі дороги та ожеледицю.