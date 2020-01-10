Водіїв попередили про мокрі дороги та ожеледицю
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. На сьогоднішній ранок автодороги державного значення на більшості території України мокрі, місцями ожеледиця, проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.
"Станом на 6:00 10 січня невеликий сніг у східних областях, на заході країни йде невеликий дощ, в центральних та північних областях туман. Покриття на дорогах державного значення у більшості областей мокре, у Одеській, Дніпропетровській, Луганській та Херсонській областях місцями ожеледиця", - повідомили дорожники.
Також вказано, що на перевальних ділянках доріг без опадів. Стан покриття перевалів мокре.
"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок тощо. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - додали в агентстві.
Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 651 одиниць техніки та 883 робітника.
За добу на "Гарячу лінію" Укравтодору від водіїв щодо зимового утримання доріг надійшло 14 звернень, щодо яких було вжито заходи оперативного реагування, зазначили дорожники.
Нагадаємо, 10 січня в Україні від 3° морозу до 8° тепла.