Сьогодні в Україні від 3° морозу до 8° тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. В Україні у п'ятницю, 10 січня, місцями невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, вранці - туман. Температура повітря протягом доби - від 3° морозу до 8° тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"10 січня вночі у західних та східних областях, вдень в Україні, крім півдня та сходу, часом невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вночі та вранці у північних, центральних та південних областях туман. На дорогах, крім південних та центральних областей, подекуди ожеледиця", - зазначили синоптики.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 0-5° тепла, на заході та крайньому півдні країни до 8° тепла.
Нагадаємо, минулий рік у Європі став найcпекотнішим за всю історію спостережень.