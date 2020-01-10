Сегодня в Украине от 3° мороза до 8° тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Украине в пятницу, 10 января, местами небольшой дождь, местами с мокрым снегом, утром - туман. Температура воздуха в течение суток - от 3° мороза до 8° тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"10 января ночью в западных и восточных областях, днем в Украине, кроме юга и востока, временами небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночью и утром в северных, центральных и южных областях туман. На дорогах, кроме южных и центральных областей, местами гололедица", - отметили синоптики.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 0-5° тепла, на западе и крайнем юге страны до 8° тепла.
Напомним, прошлый год в Европе стал самым жарким за всю историю наблюдений.