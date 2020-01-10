Водителей предупредили о мокрых дорогах и гололедице
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. На сегодняшнее утро автодороги государственного значения на большинстве территории Украины мокрые, местами гололедица, проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
"По состоянию на 6:00 10 января небольшой снег в восточных областях, на западе страны идет небольшой дождь, в центральных и северных областях туман. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в Одесской, Днепропетровской, Луганской и Херсонской областях местами гололедица", - сообщили дорожники.
Также указано, что на перевалочных участках дорог без осадков. Состояние покрытия перевалов мокрое.
"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков и тому подобное. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - добавили в агентстве.
Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 651 единиц техники и 883 рабочих.
За сутки на "Горячую линию" Укравтодора от водителей относительно зимнего содержания дорог поступило 14 обращений, по которым были приняты меры оперативного реагирования, отметили дорожники.
Напомним, 10 января в Украине от 3° мороза до 8° тепла.