Очереди в КПВВ на Донбассе увеличились
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В очередях в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сегодня утром застряло 240 автомобилей, тогда как накануне было 170. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/40; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 25/30; "Гнутово" - 20/15", - говорится в сообщении.
Как указано, все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 8:00 до 17:00.
За минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока имела тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 39,4 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств.
Напомним, водителей предупредили о мокрых дорогах и гололедице.