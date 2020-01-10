Очереди в КПВВ на Донбассе увеличились

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109715 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112125 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110632 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 122120 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103293 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106917 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107271 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131742 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130547 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 192183 просмотра

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Очереди в КПВВ на Донбассе увеличились

Очереди в КПВВ на Донбассе увеличились

Киев  •  УНН

 • 14557 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В очередях в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сегодня утром застряло 240 автомобилей, тогда как накануне было 170. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/40; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 25/30; "Гнутово" - 20/15", - говорится в сообщении.

Как указано, все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 8:00 до 17:00.

За минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока имела тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 39,4 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств.

Напомним, водителей предупредили о мокрых дорогах и гололедице.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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