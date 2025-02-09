У кортежі президента Сербії відпало колесо під час руху: відео інциденту

Автомобіль з кортежу президента Сербії Александар Вучича під час поїдки на ходу втратив колесо. Це зафіксувала камера. Про це інформує видання Euronews Serbia, передає УНН.

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Зазначається, що сам Вучич жартома заявив, що в нього лопнула шина дорогою до Мокрина. Однак виявилося, що інцидент міг бути набагато серйознішим, відзначає видання.

На кадрах із відеореєстратора видно, що у автомобіля, в якому їхав президент, могла бути не спущена шина, а є ймовірність, що відпало ціле колесо - йдеться у дописі Euronews Serbia.

Йдеться про броньований автомобіль, спеціально призначений для перевезення посадових осіб, тому наразі не зрозуміло, як міг статися такий інцидент.

"Охорона президента швидко відреагувала, що допомогло запобігти серйознішій аварії. Постраждалих немає, а розслідування встановить, що саме сталося", - пише видання.

Президент Сербії розглядає можливість проведення позачергових виборів у квітні