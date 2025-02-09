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У кортежі президента Сербії відпало колесо під час руху: відео інциденту

У кортежі президента Сербії відпало колесо під час руху: відео інциденту

Київ • УНН

 • 36097 перегляди

Автомобіль з кортежу президента Сербії Вучича втратив колесо під час руху, що зафіксувала камера відеореєстратора. Охорона швидко відреагувала, постраждалих немає, причини інциденту розслідуються.

Автомобіль з кортежу президента Сербії Александар Вучича під час поїдки на ходу втратив колесо. Це зафіксувала камера. Про це інформує видання Euronews Serbia, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що сам Вучич жартома заявив, що в нього лопнула шина дорогою до Мокрина. Однак виявилося, що інцидент міг бути набагато серйознішим, відзначає видання.

На кадрах із відеореєстратора видно, що у автомобіля, в якому їхав президент, могла бути не спущена шина, а є ймовірність, що відпало ціле колесо

- йдеться у дописі Euronews Serbia.

Йдеться про броньований автомобіль, спеціально призначений для перевезення посадових осіб, тому наразі не зрозуміло, як міг статися такий інцидент.

"Охорона президента швидко відреагувала, що допомогло запобігти серйознішій аварії. Постраждалих немає, а розслідування встановить, що саме сталося", - пише видання.

Президент Сербії розглядає можливість проведення позачергових виборів у квітні29.01.25, 11:00 • 22802 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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aleksandr-vuchychАлександр Вучич
serbiiaСербія

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