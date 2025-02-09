В кортеже президента Сербии отпало колесо во время движения: видео инцидента
Киев • УНН
Автомобиль из кортежа президента Сербии Вучича потерял колесо во время движения, что зафиксировала камера видеорегистратора. Охрана быстро отреагировала, пострадавших нет, причины инцидента расследуются.
Автомобиль из кортежа президента Сербии Александар Вучича во время поездки на ходу потерял колесо. Это зафиксировала камера. Об этом информирует издание Euronews Serbia, передает УНН.
Детали
Отмечается, что сам Вучич в шутку заявил, что у него лопнула шина по дороге в Мокрин. Однако оказалось, что инцидент мог быть гораздо серьезнее, отмечает издание.
На кадрах с видеорегистратора видно, что у автомобиля, в котором ехал президент, могла быть не спущена шина, а есть вероятность, что отпало целое колесо
Речь идет о бронированном автомобиле, специально предназначенном для перевозки должностных лиц, поэтому пока не понятно, как мог произойти такой инцидент.
"Охрана президента быстро отреагировала, что помогло предотвратить более серьезную аварию. Пострадавших нет, а расследование установит, что именно произошло", - пишет издание.
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