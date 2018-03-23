У Кореї випустили морозиво від похмілля
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Мережа продуктових магазинів в Південній Кореї почала продавати морозиво, яке полегшує симптоми похмілля. Про це повідомляє Highsnobiety, передає УНН.
Морозиво називається "Gyeondyo-bar", що перекладається як "Тримайся".
Продукт має фруктову оболонку зі смаком грейпфрута. Усередині морозиво містить заморожений сік з плодів цукеркового дерева, який використовується для лікування симптомів похмілля.
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Цілющі властивості соку з плодів цукеркового дерева відкрили ще в XVII столітті. З тих пір він став традиційним засобом лікування алкогольної інтоксикації.
Відзначимо, що продукт був винайдений вченими з Південної Кореї.
Нагадаємо, раніше вчені з Національного університету Сінгапуру створили алкогольний напій із сироватки сиру тофу і зараз займаються пошуком виробників, які були б зацікавлені в промисловому виробництві sachi (так назвали нову горілку).
Також нагадаємо, що українська горілка вважається однією з кращих в світі.
Підтверджує цей факт, зокрема, визнання вітчизняних брендів на багатьох міжнародних дегустаційних конкурсах.
Наприклад, в минулому році, золотих нагород на алкогольних конкурсах в США були удостоєні: Arctica, Medoff і Коктебель.