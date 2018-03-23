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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 20024 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 25557 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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В Корее выпустили мороженое от похмелья

В Корее выпустили мороженое от похмелья

Киев  •  УНН

 • 7703 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Сеть продуктовых магазинов в Южной Корее начала продавать мороженое, которое облегчает симптомы похмелья. Об этом сообщает Highsnobiety, передает УНН.

Мороженное называется "Gyeondyo-bar", что переводится как "держись".

Продукт имеет фруктовую оболочку со вкусом грейпфрута. Внутри мороженое содержит замороженный сок из плодов конфетного дерева, который используется для лечения симптомов похмелья.

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Целебные свойства сока из плодов конфетного дерева открыли еще в XVII веке. С тех пор он стал традиционным средством лечения алкогольной интоксикации.

Отметим, что продукт был изобретен учеными из Южной Кореи.

Напомним, ранее ученые из Национального университета Сингапура создали алкогольный напиток из сыворотки сыра тофу и сейчас занимаются поиском производителей, которые были бы заинтересованы в промышленном производстве sachi (так назвали новую водку).

Также напомним, что украинская водка считается одной из лучших в мире.

Подтверждает этот факт, в частности, признание отечественных брендов на многих международных дегустационных конкурсах.

К примеру, в прошлом году, золотых наград на алкогольных конкурсах в США были удостоены: Arctica, Medoff и Коктебель.

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