У Конотопі можливі серйозні перебої з водою: що відомо

У Конотопі на Сумщині можливі перебої з водою, аж до погодинної подачі, після пожежі, повідомив мер міста Артем Семеніхін у вівторок у Telegram, пише УНН.

Та пожежа, яка сталася зараз вранці, дуже не хороша… Тепер можливі серйозні перебої з водопостачанням. Імовірно, навіть може дійти до погодинної подачі води