У Конотопі можливі серйозні перебої з водою: що відомо
Київ • УНН
У Конотопі на Сумщині можливі серйозні перебої з водопостачанням, аж до погодинної подачі, після ранкової пожежі. Міський голова Артем Семеніхін повідомив про ситуацію, не розкриваючи причини займання.
У Конотопі на Сумщині можливі перебої з водою, аж до погодинної подачі, після пожежі, повідомив мер міста Артем Семеніхін у вівторок у Telegram, пише УНН.
Та пожежа, яка сталася зараз вранці, дуже не хороша… Тепер можливі серйозні перебої з водопостачанням. Імовірно, навіть може дійти до погодинної подачі води
Зараз фахівці, з його слів, "вирішують, що можна зробити".
Водночас мер Конотопа не називає причини пожежі. Вранці Семеніхін повідомляв, що "ніч пройшла для нас спокійно". Увечері він повідомляв про ворожі "шахеди" над містом.
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