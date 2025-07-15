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В Конотопе возможны серьезные перебои с водой: что известно

Киев • УНН

 • 1344 просмотра

В Конотопе на Сумщине возможны серьезные перебои с водоснабжением, вплоть до почасовой подачи, после утреннего пожара. Городской голова Артем Семенихин сообщил о ситуации, не раскрывая причины возгорания.

В Конотопе возможны серьезные перебои с водой: что известно

В Конотопе Сумской области возможны перебои с водой, вплоть до почасовой подачи, после пожара, сообщил мэр города Артем Семенихин во вторник в Telegram, пишет УНН.

Тот пожар, который произошел сейчас утром, очень нехороший… Теперь возможны серьезные перебои с водоснабжением. Вероятно, даже может дойти до почасовой подачи воды

- написал Семенихин.

Сейчас специалисты, по его словам, "решают, что можно сделать".

В то же время мэр Конотопа не называет причины пожара. Утром Семенихин сообщал, что "ночь прошла для нас спокойно". Вечером он сообщал о вражеских "шахедах" над городом.

В Николаев возвращают воду после аварии15.07.25, 08:31 • 2350 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Сумская область
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