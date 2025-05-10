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Макрон, Туск, Стармер і Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих"
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У колоніях рф політв’язням перешкоджають у забезпеченні релігійних прав – омбудсмен

Київ • УНН

 • 752 перегляди

Омбудсмен Лубінець повідомив, що в місцях несвободи кримськотатарському журналісту Ремзі Бекірову не дають здійснювати релігійні потреби. За спроби молитися відправляють до штрафного ізолятору.

У колоніях рф політв’язням перешкоджають у забезпеченні релігійних прав – омбудсмен

Українці, яких рф незаконно утримує за фальсифікованими звинуваченнями та примусово перемістила з окупованого Криму, перебувають у місцях несвободи. Там вони систематично зазнають утисків і порушень основоположних прав. Зокрема, кримськотатарському журналісту Ремзі Бекірову створюють умови, за якими неможливо здійснювати свої релігійні потреби. Про це зазначив Омбудсман України Дмитро Лубінець у своєму Telegram, передає УНН.

Лубінець наголосив, що Черговим порушенням стала заборона виконувати відповідні до Ісламу щоденні молитви, які є обов’язковими.

Стало відомо, що громадському кримськотатарському журналісту Ремзі Бекірову створюють умови, за якими неможливо здійснювати свої релігійні потреби. Через спроби помолитися вірян відправляють до штрафного ізолятору. Не погодившись на таке ставлення, Бекіров спробував подати скаргу на дії працівників колонії та оскаржити поміщення до ізолятору, проте її відхилили, а ставлення до нього погіршилось 

- розповів Лубінець.

За його словами, це не поодинокі випадки.

До Офісу Уповноваженого з прав людини неодноразово звертались родичі інших політв’язнів зі скаргами, щодо тиску на людей, які намагаються в умовах несвободи дотримуватись релігійних принципів. Також зафіксовано випадки перешкоджання у прийомі їжі під час розговіння після посту, а також у виконанні обов’язкових п’ятничних молитов та дотриманні інших релігійних норм.

Таке поводження розцінюється як тортури та порушує ряд основоположних свобод у міжнародному праві. Закликаю світову спільноту відреагувати на порушення прав громадян з ТОТ, посилити тиск на Росію для припинення порушення релігійних прав у місцях несвободи та звільнення кримських політв’язнів і всіх незаконно утримуваних громадян України 

- наголосив Лубінець.

У 2024 році російські силовики провели щонайменше 45 свавільних обшуків у Криму - правозахисники10.03.25, 17:48 • 14933 перегляди

Доповнення

Бекірова було затримано російськими силовиками у березні 2019 року за звинуваченням у причетності до діяльності забороненої в рф партії "Хізб ут-Тахрір". 10 березня 2022 року стало відомо, що Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Ремзі Бекірова до 19 років позбавлення волі.

Анна Мурашко

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