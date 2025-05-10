В колониях рф политзаключенным препятствуют в обеспечении религиозных прав – омбудсмен

Украинцы, которых рф незаконно удерживает по фальсифицированным обвинениям и принудительно переместила из оккупированного Крыма, находятся в местах несвободы. Там они систематически подвергаются притеснениям и нарушениям основополагающих прав. В частности, крымскотатарскому журналисту Ремзи Бекирову создают условия, при которых невозможно осуществлять свои религиозные потребности. Об этом отметил Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец в своем Telegram, передает УНН.

Лубинец подчеркнул, что очередным нарушением стал запрет выполнять соответствующие Исламу ежедневные молитвы, которые являются обязательными.

Стало известно, что общественному крымскотатарскому журналисту Ремзи Бекирову создают условия, при которых невозможно осуществлять свои религиозные потребности. Из-за попыток помолиться верующих отправляют в штрафной изолятор. Не согласившись на такое отношение, Бекиров попытался подать жалобу на действия работников колонии и обжаловать помещение в изолятор, однако ее отклонили, а отношение к нему ухудшилось

По его словам, это не единичные случаи.

В Офис Уполномоченного по правам человека неоднократно обращались родственники других политзаключенных с жалобами, относительно давления на людей, которые пытаются в условиях несвободы придерживаться религиозных принципов. Также зафиксированы случаи препятствования в приеме пищи во время разговения после поста, а также в выполнении обязательных пятничных молитв и соблюдении других религиозных норм.

Такое поведение расценивается как пытки и нарушает ряд основополагающих свобод в международном праве. Призываю мировое сообщество отреагировать на нарушения прав граждан с ВОТ, усилить давление на Россию для прекращения нарушения религиозных прав в местах несвободы и освобождения крымских политзаключенных и всех незаконно удерживаемых граждан Украины