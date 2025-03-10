В 2024 году российские силовики провели как минимум 45 произвольных обысков в Крыму - правозащитники
Киев • УНН
КрымSOS сообщает о 45 незаконных обысках оккупационными силами в Крыму в 2024 году. Обыски проводились у Свидетелей Иеговы, крымских татар, журналистов и ветеранов крымскотатарского движения.
Правозащитная организация КрымSOS зафиксировала как минимум 45 незаконных обысков, проведенных оккупационными силовыми структурами на полуострове в течение 2024 года, передает УНН.
По данным КрымSOS, 15 обысков у Свидетелей Иеговы, 10 – в домах крымских татар, которых позже обвинили в якобы причастности к "Хизб ут-Тахрир", 4 – у журналистов и еще 4 – у ветеранов крымскотатарского национального движения.
В частности, обыски проводились у члена Курултая крымскотатарского народа Назима Меметова, у главы Судакского регионального Меджлиса Ильвера Аметова, правозащитницы и журналистки Лутфие Зудиевой, главы независимой мусульманской общины "Эски Кырым" Идриса Юрдамова, имама общины Изета Сайфуллина и даже в местной мечети, также в домах главного редактора газеты Qırım Бекира Мамутова, ее основателя Сейрана Ибрагимова и редакции газеты.
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Кроме того, в марте 2024 года в Крыму произошла третья по масштабности волна обысков за 10 лет оккупации. В тот день российские силовики провели рейды в домах 10 крымских татар. Всех обвинили в якобы причастности к организации "Хизб ут-Тахрир", которая в рф признана террористической. 9 человек задержали, а еще одного отправили под домашний арест в связи с многочисленными болезнями, добавили в КрымSOS.
Произвольные обыски и рейды нарушают право на уважение к частной и семейной жизни и жилищу. Чаще всего они происходят на незаконной основе, с неоправданным применением силы и изъятием запрещенной литературы, боеприпасов, наркотических веществ или других вещественных доказательств, которые российские силовики нередко подкидывают жителям Крыма. Такие действия имеют особенно негативное влияние на многодетные крымскотатарские семьи. Кроме того, процесс обыска и задержания отца может иметь признаки бесчеловечного обращения с детьми
Напомним, в начале ноября 2024 года оккупанты обыскали дом Рустема Кямилева и Лили Гемеджи – юристов, которые защищают политзаключенных.