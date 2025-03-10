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У 2024 році російські силовики провели щонайменше 45 свавільних обшуків у Криму - правозахисники

Київ • УНН

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КримSOS повідомляє про 45 незаконних обшуків окупаційними силами в Криму у 2024 році. Обшуки проводились у Свідків Єгови, кримських татар, журналістів та ветеранів кримськотатарського руху.

У 2024 році російські силовики провели щонайменше 45 свавільних обшуків у Криму - правозахисники

Правозахисна організація КримSOS зафіксувала щонайменше 45 незаконних обшуків, проведених окупаційними силовими структурами на півострові впродовж 2024 року, передає УНН.

За даними КримSOS, 15 обшуків у Свідків Єгови, 10 – у домівках кримських татар, яких пізніше звинуватили у нібито причетності до "Хізб ут-Тахрір", 4 – в журналістів та ще 4 – у ветеранів кримськотатарського національного руху.

Зокрема, обшуки велись у члена Курултаю кримськотатарського народу Назіма Меметова, в голови Судацького регіонального Меджлісу Ільвера Аметова, правозахисниці та журналістки Лутфіє Зудієвої, голови незалежної мусульманської громади "Ескі Кирим" Ідріса Юрдамова, імама громади Ізета Сайфулліна і навіть в місцевій мечеті, також у будинках головного редактора газети Qırım Бекіра Мамутова, її засновника Сейрана Ібрагімова та редакції газети.

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До того ж у березні 2024 року в Криму відбулась третя за масштабністю хвиля обшуків за 10 років окупації. Того дня російські силовики провели рейди у будинках 10 кримських татар. Усіх звинуватили у нібито причетності до організації "Хізб ут-Тахрір", що в рф визнана терористичною. 9 осіб затримали та ще одного відправили під домашній арешт у зв’язку з численними хворобами, додали у КримSOS.

Свавільні обшуки та рейди порушують право на повагу до приватного і сімейного життя та житла. Найчастіше вони відбуваються на незаконній підставі, із невиправданим застосуванням сили та вилученням забороненої літератури, боєприпасів, наркотичних речовин чи інших речових доказів, які російські силовики нерідко підкидають мешканцям Криму. Такі дії мають особливо негативний вплив на багатодітні кримськотатарські родини. Крім того, процес обшуку та затримання батька може мати ознаки нелюдського поводження з дітьми 

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку листопада 2024 року окупанти обшукали домівку Рустема Кямілева та Лілі Гемеджи – юристів, які захищають політв’язнів.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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