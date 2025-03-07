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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У окупованому Криму, під приводом навчань, активізовано масові перевірки

Київ • УНН

 • 34498 перегляди

Під приводом антидиверсійних навчань російські силовики проводять масові перевірки автомобілів та телефонів у окупованому Криму. Цим намагаються виявити проукраїнських громадян.

У окупованому Криму, під приводом навчань, активізовано масові перевірки

Призначені росією силовики зупиняють на окупованому півострові автомобілі та обшукують людей, намагаючись виявити проукраїнських громадян.

Про це повідомляє військовий партизанський рух "АТЕШ" на своїй ТГ-сторінці, передає УНН

Окупанти під прикриттям "навчань" проводять фільтраційні рейди в Криму. Російські військові активізували масові перевірки у Криму. Вони зупиняють автомобілі, обшукують людей, переглядають телефони, намагаючись виявити проукраїнських громадян. Все це відбувається під приводом антидиверсійних навчань, але насправді це репресії проти місцевого населення.

У дописі "АТЕШ" вказується, що відповідні дії пов'язані з тим, що "партизанські рухи посилюють свою активність" і, це змушує предствників рф на окупованому півострові почуватися не в безпеці.

російські окупанти отримали особливі накази на 23-24 лютого - АТЕШ23.02.25, 04:22 • 115345 переглядiв

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