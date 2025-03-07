У окупованому Криму, під приводом навчань, активізовано масові перевірки

Призначені росією силовики зупиняють на окупованому півострові автомобілі та обшукують людей, намагаючись виявити проукраїнських громадян.

Про це повідомляє військовий партизанський рух "АТЕШ" на своїй ТГ-сторінці, передає УНН.

Окупанти під прикриттям "навчань" проводять фільтраційні рейди в Криму. Російські військові активізували масові перевірки у Криму. Вони зупиняють автомобілі, обшукують людей, переглядають телефони, намагаючись виявити проукраїнських громадян. Все це відбувається під приводом антидиверсійних навчань, але насправді це репресії проти місцевого населення.

У дописі "АТЕШ" вказується, що відповідні дії пов'язані з тим, що "партизанські рухи посилюють свою активність" і, це змушує предствників рф на окупованому півострові почуватися не в безпеці.

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