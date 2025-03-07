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В оккупированном Крыму, под предлогом учений, активизированы массовые проверки

Киев • УНН

 • 34496 просмотра

Под предлогом антитеррористических учений российские силовики проводят массовые проверки автомобилей и телефонов в оккупированном Крыму. Этим пытаются выявить проукраинских граждан.

В оккупированном Крыму, под предлогом учений, активизированы массовые проверки

Назначенные Россией силовики останавливают на оккупированном полуострове автомобили и обыскивают людей, пытаясь выявить проукраинских граждан.

Об этом сообщает военное партизанское движение "АТЕШ" на своей ТГ-странице, передает УНН

Оккупанты под прикрытием "учений" проводят фильтрационные рейды в Крыму. Российские военные активизировали массовые проверки в Крыму. Они останавливают автомобили, обыскивают людей, просматривают телефоны, пытаясь выявить проукраинских граждан. Все это происходит под предлогом антитеррористических учений, но на самом деле это репрессии против местного населения.

В посте "АТЕШ" указывается, что соответствующие действия связаны с тем, что "партизанские движения усиливают свою активность" и это заставляет представителей РФ на оккупированном полуострове чувствовать себя не в безопасности.

российские оккупанты получили особые приказы на 23-24 февраля - АТЕШ23.02.25, 04:22 • 115321 просмотр

Игорь Тележников

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