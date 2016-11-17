У КМДА підтримують ініціативу об'єднання роздрібного та базового акцизу із нафтопродуктів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Заступник голови КМДА Геннадій Пліс заявив, що підтримує ініціативу включення роздрібного акцизу з нафтопродуктів в базовий акциз. Про це він повідомив у коментарі УНН.
"Підтримую, за умови, що розщеплення цього акцизу буде здійснюватися напряму до місцевого бюджету, не через субвенції", - сказав він.
Водночас, Г.Пліс зауважив, що об'єднання роздрібного та базового акцизу із нафтопродуктів допоможе у боротьбі із сірим ринком пального у місті.
"Так, це (об'єднання роздрібного та базового акцизу із нафтопродуктів – ред.) допоможе. Знову ж-таки, за умови, що виконуватиметься умова про безпосереднє відрахування до місцевого бюджету", - наголосив він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, ринок нелегального пального в Україні вражає своїми масштабами.
З метою боротьби з нелегальним ринком, оператори вкотре закликали уряд поставити крапку у питанні об'єднання акцизів на пальне.