В КГГА поддерживают инициативу объединения розничного и базового акциза с нефтепродуктов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Заместитель председателя КГГА Геннадий Плис заявил, что поддерживает инициативу включения розничного акциза с нефтепродуктов в базовый акциз. Об этом он сообщил в комментарии УНН.
"Поддерживаю, при условии, что расщепление этого акциза будет осуществляться напрямую в местный бюджет, не через субвенции", - сказал он.
В то же время, Г.Плис отметил, что объединение розничного и базового акциза с нефтепродуктов поможет в борьбе с серым рынком горючего в городе.
"Да, это (объединение розничного и базового акциза с нефтепродуктов - ред.) Поможет. опять же, при условии, что будет выполняться условие о непосредственном отчисления в местный бюджет", - подчеркнул он.
Напомним, как сообщал УНН, рынок нелегального топлива в Украине поражает своими масштабами .
В целях борьбы с нелегальным рынком, операторы в очередной раз призвали правительство поставить точку в вопросе объединения акцизов на горючее .