У київській поліції на сьогодні 100 вакантних посад дільничних - Крищенко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Києві на сьогодні залишаються вакантними близько 100 посад дільничних інспекторів. Про це повідомив в інтерв’ю УНН керівник Головного управління Національної поліції України в Києві Андрій Крищенко.
"Серед основних правоохоронних служб некомплект дільничних є найбільшим - десь 14% некомплект. Якщо слідство має менший некомплект - менше 10%, а після випуску наших вишів ми зможемо взагалі "закрити" всі посади, то з дільничними є проблема", - сказав він.
За словами Крищенка, у столичній поліції є 760 посад дільничних, з яких некомплект на сьогодні становить близько 100 посад.
"Але і він буде трохи зменшений - у червні прийдуть випускники на ці посади. Крім того, у нас відкритий конкурс на ці вакантні посади", - уточнив керівник столичної поліції.
Відповідаючи на запитання, з чим пов’язаний недобір дільничних інспекторів, Крищенко сказав, що на цих посадах більша плинність кадрів.
При цьому, зазначив він, заробітна плата дільничного трохи менша, ніж у слідчих і оперативників. "Тобто дільничний отримує 9 - 9,5 тисяч гривень, а старший дільничний - 10 тисяч", - розповів він.
Крім того, резюмував керівник столичної поліції, на сьогодні некомплект кадрів у поліції Києва становить близько 10%, тоді як у 2016 році він становив більше 20%.
Як повідомляв УНН, за рішеннями судів у столиці було поновлено на посаді 260 колишніх міліціонерів, які не пройшли атестацію.