В киевской полиции сегодня 100 вакантных должностей участковых - Крищенко

"Среди основных правоохранительных служб некомплект участковых является самым - где-то 14% некомплект. Если следствие меньше некомплект - менее 10%, а после выпуска наших вузов мы сможем вообще "закрыть" все должности, то с участковыми проблема", - сказал он.

По словам Крищенко, у столичной полиции есть 760 должностей участковых, из которых некомплект сегодня составляет около 100 должностей.

"Но и он будет немного уменьшен - в июне придут выпускники на эти должности. Кроме того, у нас открытый конкурс на эти вакантные должности", - уточнил руководитель столичной полиции.

Отвечая на вопрос, с чем связан недобор участковых инспекторов, Крищенко сказал, что на этих должностях большая текучесть кадров.

При этом, отметил он, заработная плата участкового немного меньше, чем у следователей и оперативников. "То есть участковый получает 9-9,5 тыс. гривен, а старший участковый - 10 тысяч", - рассказал он.

Кроме того, резюмировал руководитель столичной полиции, сегодня некомплект кадров в полиции Киева составляет около 10%, тогда как в 2016 году он составлял более 20%.

Как сообщал УНН, по решениям судов в столице было восстановлено в должности 260 бывших милиционеров, которые не прошли аттестацию.