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У Київській ОВА спростували інформацію про блекаут до 23 грудня

У Київській ОВА спростували інформацію про блекаут до 23 грудня

Київ • УНН

 • 624261 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Ситуація з енергопостачанням на Київщині залишається складною. Проте перші громади вже почали отримувати світло. Коли завершаться відновлювальні роботи – наразі невідомо. По це журналісту УНН розповіли у пресслужбі Київської обласної адміністрації.

Цитата

«Щодо 23 грудня, то ми офіційно не давали такої інформації. Ситуація критична і складна, проте електропостачання поступово вже почали відновлювати. Роботи продовжуються, деякі громади вже почали отримувати електрику. Але коли останній вузол забезпечиться, складно сказати, у нас немає такої чіткої дати. Зараз проводяться відновлювальні роботи. Енергетики після вчорашньої атаки цілодобово працюють над відновленням системи», – повідомили в ОВА.

Щодо теплопостачання, то наразі робота йде з забезпеченням об’єктів критичної інфраструктури. Серед пріоритетів – лікарні та пологові будинки.

Нагадаємо

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що в деяких районах Київщини відновлювальні роботи можуть тривати ще 2-3 дні. Водночас, деякі медіа трактували цю інформацію, як таку, що означає повний блекаут цих районі щонайменше до 23 грудня.

Також Кулеба повідомив, що без світла перебуває до 80% області.

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