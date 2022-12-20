У Київській ОВА спростували інформацію про блекаут до 23 грудня

Цитата

«Щодо 23 грудня, то ми офіційно не давали такої інформації. Ситуація критична і складна, проте електропостачання поступово вже почали відновлювати. Роботи продовжуються, деякі громади вже почали отримувати електрику. Але коли останній вузол забезпечиться, складно сказати, у нас немає такої чіткої дати. Зараз проводяться відновлювальні роботи. Енергетики після вчорашньої атаки цілодобово працюють над відновленням системи», – повідомили в ОВА.

Щодо теплопостачання, то наразі робота йде з забезпеченням об’єктів критичної інфраструктури. Серед пріоритетів – лікарні та пологові будинки.

Нагадаємо

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що в деяких районах Київщини відновлювальні роботи можуть тривати ще 2-3 дні. Водночас, деякі медіа трактували цю інформацію, як таку, що означає повний блекаут цих районі щонайменше до 23 грудня.

Також Кулеба повідомив, що без світла перебуває до 80% області.