В Киевской ОВА опровергли информацию о блекауте до 23 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Ситуация с энергоснабжением в Киевской области остается сложной. Однако первые громады уже начали получать свет. Когда завершатся восстановительные работы, пока неизвестно. Об этом журналисту УНН рассказали в пресс-службе Киевской областной администрации.
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«Что касается 23 декабря, то официально не давали такой информации. Ситуация критическая и сложная, однако электроснабжение постепенно уже возобновлялось. Работы продолжаются, некоторые громады уже начали получать электричество. Но когда последний узел обеспечится, сложно сказать, у нас нет столь четкой даты. В настоящее время проводятся восстановительные работы. Энергетики после вчерашней атаки круглосуточно работают над восстановлением системы», – сообщили в ОВА.
Что касается теплоснабжения, то сейчас работа идет с обеспечением объектов критической инфраструктуры. Среди приоритетов – больницы и роддома.
Напомним
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что в некоторых районах Киевщины восстановительные работы могут продолжаться еще 2-3 дня. В то же время, некоторые медиа трактовали эту информацию, как означающую полный блекаут в этих районах до 23 декабря.
Также Кулеба сообщил, что без света находится до 80% области.