В Киевской ОВА опровергли информацию о блекауте до 23 декабря

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«Что касается 23 декабря, то официально не давали такой информации. Ситуация критическая и сложная, однако электроснабжение постепенно уже возобновлялось. Работы продолжаются, некоторые громады уже начали получать электричество. Но когда последний узел обеспечится, сложно сказать, у нас нет столь четкой даты. В настоящее время проводятся восстановительные работы. Энергетики после вчерашней атаки круглосуточно работают над восстановлением системы», – сообщили в ОВА.

Что касается теплоснабжения, то сейчас работа идет с обеспечением объектов критической инфраструктуры. Среди приоритетов – больницы и роддома.

Напомним

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что в некоторых районах Киевщины восстановительные работы могут продолжаться еще 2-3 дня. В то же время, некоторые медиа трактовали эту информацию, как означающую полный блекаут в этих районах до 23 декабря.

Также Кулеба сообщил, что без света находится до 80% области.