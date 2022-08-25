У Київській області чоловік погрожував підірвати школу і дитячий садок, його затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Сьогодні, 25 серпня, 31-річний чоловік подзвонив в поліцію і повідомив, що заклав бомбу в закладах освіти на Білоцерківщині. Про це заявив начальник ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.
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Разом із рятувальниками кінологи і вибухотехніки обстежили цілу низку навчальних закладів, однак жодних вибухових пристроїв не виявили.
"Вже через кілька годин ми встановили і затримали зловмисника. В будинку місцевого жителя вилучили і мобільний телефон, з якого здійснили фейкову погрозу замінування. За звідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
24 серпня, в Києві на залізничному вокзалі затримали 59-річного жителя Вінниці. Під час перевірки громадян на фільтраційних пунктах правоохоронці виявили у чоловіка під футболкою гранату із запалом.