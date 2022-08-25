Прив'язав до живота: у Києві чоловік намагався потрапити на залізничний вокзал із гранатою
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У середу, 24 серпня, в Києві на залізничному вокзалі затримали 59-річного жителя Вінниці. Під час перевірки громадян на фільтраційних пунктах правоохоронці виявили у чоловіка під футболкою гранату із запалом. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції, інформує УНН.
Цитата
«Поліцейські ... біля входу до Центрального залізничного вокзалу виявили мешканця Вінницької області, 1963 року народження, який скотчем прив’язав до себе предмет, схожий на гранату із запалом», - ідеться в повідомленні.
Деталі
На місце події прибули поліцейські відділу поліції на станціях залізничного транспорту та вибухотехніки столичного главку, які вилучили в пасажира бойову гранату Ф-1. Наразі правоохоронці встановлюють походження боєприпасу та наміри фігуранта. Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами слідчі відділу поліції на станціях залізничного транспорту проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у скоєнні злочину.
Доповнення
У місті Сміла Черкаської області у приватному будинку прогримів вибух. Нетверезий чоловік дістав гранату РГД-5, щоб похизуватися перед товаришем. Вона вибухнула.