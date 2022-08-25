Привязал к животу: в Киеве мужчина пытался попасть на ж/д вокзал с гранатой

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«Полицейские ... у входа в Центральный железнодорожный вокзал обнаружили жителя Винницкой области, 1963 года рождения, который скотчем привязал к себе предмет, похожий на гранату с запалом», - говорится в сообщении.

Детали

На место происшествия прибыли полицейские отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта и взрывотехники столичного главка, изъявшие у пассажира боевую гранату Ф-1. Правоохранители устанавливают происхождение боеприпаса и намерения фигуранта. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами следователи отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта проводят досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении преступления.

Дополнение

В городе Смела Черкасской области в частном доме прогремел взрыв. Нетрезвый мужчина достал гранату РГД-5, чтобы похвастаться перед товарищем. Она взорвалась.