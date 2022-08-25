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Привязал к животу: в Киеве мужчина пытался попасть на ж/д вокзал с гранатой

Киев • УНН

 • 129592 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В среду, 24 августа, в Киеве на железнодорожном вокзале задержали 59-летнего жителя Винницы. Во время проверки граждан на фильтрационных пунктах правоохранители обнаружили у мужчины под футболкой гранату со страстью. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, информирует УНН.

Привязал к животу: в Киеве мужчина пытался попасть на ж/д вокзал с гранатой

Цитата

«Полицейские ... у входа в Центральный железнодорожный вокзал обнаружили жителя Винницкой области, 1963 года рождения, который скотчем привязал к себе предмет, похожий на гранату с запалом», - говорится в сообщении.

Детали 

На место происшествия прибыли полицейские отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта и взрывотехники столичного главка, изъявшие у пассажира боевую гранату Ф-1. Правоохранители устанавливают происхождение боеприпаса и намерения фигуранта. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами следователи отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта проводят досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении преступления.

Дополнение 

В городе Смела Черкасской области в частном доме прогремел взрыв. Нетрезвый мужчина достал гранату РГД-5, чтобы похвастаться перед товарищем. Она взорвалась.

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